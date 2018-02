La sfida incrociata delle liste minori

La nuova legge elettorale ha “ripescato” le coalizioni abolite dall'Italicum, però ha stabilito che per il riparto proporzionale dei seggi i voti delle liste sotto l'1% non valgono. Funziona così: chi ha il 3% partecipa alla ripartizione della quota proporzionale; chi ha fra l'1% e il 2,9% non partecipa, ma “regala” i suoi voti ai partiti alleati che superano il 3%; chi resta sotto l'1% perde tutto. Nei due poli tradizionali l'interesse generale è che gli alleati minori arrivino almeno all'1% (Noi con l'Italia da una parte e Più Europa, Civica popolare e Insieme dall'altra).

Nel centrodestra la lista minore è di orientamento moderato: se superasse il 3% aggiungerebbe i suoi seggi a quelli del Cavaliere, bilanciando così quelli del “blocco sovranista” Lega-FdI e aumentando il numero dei potenziali voti a favore di un eventuale governo di “grande coalizione”; se invece restasse fra l'1% e il 3%, i suoi voti sarebbero divisi equamente fra Fi, Lega e FdI, senza alterare dunque i rapporti di forza fra “popolari” e “sovranisti”. Perciò, Berlusconi deve sperare che l'alleato minore vada bene, mentre Salvini e Meloni devono augurarsi che non arrivi al 3% (ma non che sprofondi sotto l'1%, se no danneggerebbe tutti).

Nel centrosinistra, invece, l'unico partito certo di superare il 3% è il Pd, mentre per gli altri tutto resta in gioco. Se i tre alleati minori non arrivassero all'1% ciascuno per Renzi sarebbe un disastro. Anche per questo, Prodi si è speso per sostenere la lista Insieme, formata da socialisti, verdi e ulivisti. Nel contempo, la Bonino pare attraversare un buon momento (almeno stando alle rilevazioni rese note prima del divieto di pubblicazione, scattato sabato 17): l'obiettivo è il 3%, ma almeno l'asticella dell'1% dovrebbe essere superata.

Infine, c'è Civica popolare della Lorenzin. Il migliore scenario per rimpinguare i gruppi parlamentari del Pd è rappresentato da un buon risultato delle tre liste, ma di poco inferiore al 3%. In questo modo ci sarebbe un “tesoretto” del 4-6% che non si tradurrebbe in seggi per gli alleati ma sarebbe attribuito al Pd. Il peggiore scenario è costituito dal fallimento delle tre liste (tutte sotto l'1%). C'è inoltre qualcuno che, maliziosamente, ipotizza che anche il quadro più fosco per Renzi possa essere un altro: Insieme e Civica popolare sotto l'1%, Più Europa della Bonino sopra il 3%. Così il Pd non guadagnerebbe un voto, perdendo forse qualche consenso verso la leader radicale, la quale potrebbe costituire un gruppo parlamentare autonomo e decidere quale strada prendere.

Poichè Renzi vuole avere i gruppi più numerosi di Camera e Senato per provare ad avere da Mattarella l'incarico di governo per un esponente del Pd, l'assenza dei voti delle liste minori e la costituzione del gruppo della Bonino potrebbero vanificare le sue speranze. Insomma, un bel rompicapo.

