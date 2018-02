Una scintilla per le idee. La vera vittoria di Parma 2020

Parma capitale della cultura 2020 è una buona notizia. Non ci dilunghiamo in celebrazioni. Che in questi giorni non sono certo mancate.

E’ però importante evidenziare due aspetti, a nostro parere più rilevanti della vittoria stessa. Si tratta dei due annunci fatti dal Sindaco Pizzarotti prima che fosse reso noto il verdetto finale. Il primo è l’alleanza con Reggio Emilia e Piacenza. Al di là dell’esito, le tre città si sono impegnate a collaborare per condividere i benefici turistici. Il secondo è la promessa di attivare i cantieri previsti anche in caso di sconfitta. La prima decisione è segno di prudenza e programmazione, la seconda di serietà e normalità. Entrambe dimostrano consapevolezza che il principale obiettivo di candidarsi a queste competizioni non deve essere ottenere titoli e finanziamenti, bensì accendere una scintilla, cogliere uno stimolo. Che consenta di far emergere idee, impostare progetti, tessere alleanze con altri territori.

Ai complimenti aggiungiamo però un auspicio. Quello di non cadere nella sindrome della “bacchetta magica”. Cioè nell’illusione che questo successo possa risolvere tutti i problemi della città. O, peggio, cedere alla tentazione di utilizzare la vittoria per nasconderli. Al contrario, ci auguriamo che questa diventi un’opportunità per affrontarli con maggiore efficacia ed entusiasmo.