Caso Embraco, l'Europa dimostri di esistere

Più Europa o meno Europa? E' una di quelle domande perennemente sullo sfondo del confronto elettorale ma alla quale raramente si forniscono risposte articolate e soprattutto concrete. Eppure un'Unione indubbiamente logora, sfibrata dalle centrifughe sovraniste, dalla deflagrazione della Brexit e dall'insofferenza del Gruppo di Visegrad - che ha un'idea «a la carte» del menu di Bruxelles - avrebbe bisogno di un dibattito serio e approfondito sul proprio ruolo.

Le occasioni per pensare male invece sono troppo frequenti: dopo la più che discutibile assegnazione dell'agenzia del farmaco ad Amsterdam, ecco il caso Embraco. Per farla breve: l'azienda della multinazionale Whirlpool vuole licenziare 500 dipendenti nel Torinese per delocalizzare in Slovacchia. Il ministro Calenda sbatte i pugni e va di filato a Bruxelles. Che razza di Unione può essere se ci sono forme di dumping fiscale, sociale e industriale? Se l'Irlanda gioca sporco con la tassazione, se Lussemburgo e Olanda si comportano alla stregua di paradisi off-shore e le regole non sono uguali per tutti, che Europa è? L'Italia ha suonato il campanello del commissario Margrethe Vestiger, una che ha già dimostrato di non avere peli sulla lingua contro le distorsioni della concorrenza. Speriamo faccia qualcosa. In ballo non ci sono solo i lavoratori della Embraco: c'è l'idea di un'Europa davvero unita.