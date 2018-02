Confronti? No grazie. Meglio i monologhi

Matteo Renzi qualche giorno fa ha sfidato gli avversari a un confronto diretto con lui, aggiungendo che però nessuno era disponibile a farlo. Gli aveva subito risposto l'altro Matteo, Salvini, dichiarandosi pronto al duello. Ma ancora non c'è stato alcun dibattito e forse mai ci sarà. Né fra loro, né fra gli altri leader. Perché?

In un sistema maggioritario e bipolare quale era una volta quello italiano, c'erano leader di coalizione che parlavano a nome di tutti gli alleati e che si proponevano direttamente per la guida del governo: in quel contesto lo scontro diretto era più funzionale alla logica elettorale. Ma in un sistema prevalentemente proporzionale come quello attuale, non più bipolare ma quantomeno tripolare, dove i leader sono i capi solo dei rispettivi partiti e dove per di più solo alcuni si candidano esplicitamente a Palazzo Chigi, la sfida faccia a faccia risulta molto meno utile alle forze politiche. Meglio coltivare il proprio orticello, per spuntare quel voto in più da gettare dopo il 4 marzo sulla bilancia del mercanteggiamento.

Peccato che in tutto questo si perda di vista un elemento non proprio secondario: il rispetto per gli elettori, che forse gradirebbero di più il confronto delle idee in un dibattito piuttosto che una campagna elettorale di monologhi.