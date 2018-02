Il misterioso filo che lega le vite di tutti noi

Due grandi giornalisti parmigiani, Luca Goldoni e Giorgio Torelli, compiono 90 anni. Hanno avuto un successo nazionale. Mi dice Luca: «Vedo paginate su di me e mi sento un privilegiato che può leggere da vivo il proprio coccodrillo». Lo conosco da quando ero bambino: è stato lui a trasmettermi la passione per il giornalismo. «E a me - mi dice - l'ha trasmessa Baldassarre Molossi, compagno di liceo. Io sono facilmente influenzabile: se Sarre avesse fatto il sindacalista, sarei diventato uno dei Cobas». Al che mi fa un ragionamento: «Io faccio il giornalista perché influenzato da Baldassarre; Baldassarre era stato influenzato da suo padre Gontrano il quale era stato influenzato da suo padre Pellegrino. Quindi, siccome io ho inoculato a te il virus del mestiere, tu oggi fai il giornalista perché nel 1880 Pellegrino Molossi è diventato direttore della Gazzetta».

Un gioco? Sì e no. «Giorgio Torelli ha fede, io sono sempre in ricerca - dice ancora Luca -. Però una cosa è certa: non siamo soli, la nostra vita è strettamente legata, andando indietro nei secoli fino alle origini, a quella di tutti coloro che ci hanno preceduti». È vero: siamo il risultato di un misterioso intreccio di incontri, di relazioni, di atti che ci seguono. Così, “ogni” vita ha un senso, perché lascia una traccia, come spiegava quel vecchio film di Frank Capra. Che si intitolava, non dimentichiamolo, «La vita è meravigliosa».

