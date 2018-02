Il giuramento da premier: la sfida totale di Salvini

E’ una scommessa da tutto o niente, quella lanciata da Matteo Salvini nel comizio in piazza Duomo a Milano, culminato nel giuramento da premier sui Vangeli e sulla Costituzione italiana: colpo teatral-elettorale - insieme all’esibizione di una corona del rosario «dalla quale» ha detto, «non mi separo mai» - in un discorso dai toni pacati e intenti ecumenici Una scommessa totale che, come si suol dire, alza l’asticella dell’impresa politica, ponendola al livello del premierato: messa in questi termini Salvini o vince o perde. Aumentare i consensi sarebbe comunque un’impresa incompleta, una volta mancato l’obiettivo primario, cioè Palazzo Chigi. Il rischio è doppio: un risultato deludente o nel peggiore dei casi una sconfitta significherebbe per Salvini vedersi attribuita la responsabilità per aver intralciato l’azione di Berlusconi. Il quale continua a tacere il nome del candidato premier di Forza Italia. L’ipotesi più probabile resta quella del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Ma il silenzio dell’uomo di Arcore sta insospettendo gli alleati, in primis Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia che ieri ha ingiunto a Berlusconi di uscire da questo mutismo. Il timore è che l’ex Cavaliere voglia giocarsi il nome del candidato a urne chiuse e risultati certi, a seconda dei rapporti di forza e delle conseguenti ipotesi di alleanze.

