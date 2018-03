Il sondaggio è segreto? Parliamone a vanvera

Ormai è diventata un'abitudine. Negli ultimi giorni della campagna elettorale quasi tutti gli uomini politici non sfuggono all'impulso di parlare, sia pure vagamente e non dando riferimenti esatti, di sondaggi. Sondaggi che, va ricordato ai lettori, per la legge italiana non possono essere pubblicati nelle ultime due settimane prima del voto.

Solo ieri, per fare un esempio, abbiamo avuto Licia Ronzulli - Forza Italia, nel cerchio magico degli intimi di Silvio Berlusconi - che ha detto che secondo i loro sondaggi riservati la coalizione di centrodestra è «vicina al 40%». Poi Matteo Salvini ha affermato - per la verità non citando sondaggi in modo esplicito - che la Lega supererà di slancio il 15% e sarà il primo partito del centrodestra. Perfino il candidato premier di una piccola lista, come Simone Di Stefano, ha detto che CasaPound polverizzerà la soglia del 3% e anzi la triplicherà. Gli esponenti più speranzosi del Pd giurano in una rimonta del partito che, ricordiamolo, negli ultimi sondaggi pubblicati era piuttosto bassino. Massimo d'Alema (LeU), con il solito ottimismo che lo contraddistingue, avrebbe chiesto «quanto stiamo sprofondando nei sondaggi?». Insomma, tutti parlano dei sondaggi. Molte volte a vanvera. Tanto nessuno può controllare. Allora viene da pensare che sarebbe più utile pubblicarli questi benedetti sondaggi. Per dar modo al pubblico di distinguere le affermazioni fondate dalla sparate propagandistiche.