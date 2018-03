Le quattro mafie vergogna d'Italia

E’ durato lo spazio d’un mattino, l’orgoglio per il tricolore esibito dalle ragazze sul podio delle Olimpiadi invernali, festanti ed emozionati noi tutti all’Inno di Mameli scandito tra le lacrime da Sofia Goggia. La notizia dei misfatti di Bratislava, l’uccisione del giovane coraggioso giornalista e della sua ragazza, infligge a tutti noi l’umiliazione di vedere riesplodere nel mondo intero il maledetto sillogismo ‘Ndrangheta ovvero Italia, Italiani ovvero mafiosi. Ce ne eravamo dimenticati, di questo cancro civile e morale - le quattro mafie - che ruba, ammazza, corrompe e impoverisce la società: al punto che in questa campagna elettorale, di criminalità organizzata non s’è quasi parlato. Nonostante la realtà sia sotto gli occhi di tutti. Mafia-Camorra-‘Ndrangheta-Sacra corona unita, sono un’azienda con un fatturato di 130 miliardi (Rapporto di Sos-Impresa Confesercenti): nel solo settore del pizzo, 180mila tra commercianti e imprenditori sono taglieggiati per 250 milioni al giorno. E il devastante potere pecuniario delle mafie ha inquinato il mercato, l’economia del Paese. Due giorni prima di morire Giovanni Falcone esclamò: «La mafia è entrata in Borsa». Ieri, Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro: «La ‘Ndrangheta controlla il 30 per cento dei voti». Questa sì che in un Paese civile sarebbe una battaglia da “larghe intese”.

