Perché Putin torna a brandire i missili

Quando il principe Nikolaj Sergeevič Trubeckoj - uno dei fondatori della linguistica moderna, ma anche una delle voci più importanti del pensiero eurasiatista - voleva provocare un brivido di paura nei suoi interlocutori europei girava semplicemente la carta geografica e mostrava quanto piccola fosse l'Europa di fronte alla Russia, quasi un'appendice di uno stato che è grande come un continente. Un continente che, secondo Trubeckoj, ha una profonda unità culturale diversa e contrapposta rispetto a quella europea. Un'identità che viene dalla steppa e dai popoli nomadi che l'abitavano sempre proiettati verso la fertile Europa, fatta per essere dominata.

Quando Vladimir Vladimirovič Putin torna a brandire i missili contro l'Occidente (il nemico non è più solo la fragile Europa, ma gli Stati Uniti) riprende questo riflesso grande-russo e per farlo mostra un video che simula il percorso di un cruise con motore atomico e testata nucleare che punta dritto verso la parte della Florida dove c'è Mar-a-Lago, il resort preferito di Donald Trump. Un riflesso imperialista che era malamente nascosto dalla retorica dell'universalismo comunista. Certo si tratta di sparate a cui, per ora, non corrisponde nulla di concreto. Certo ci sono le elezioni in Russia e bisogna lucidare l'orgoglio patriottico. Ma è bene non dimenticare il lato oscuro della grande anima russa. Talmente grande da voler inglobare tutto.

