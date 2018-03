Perché andare alle urne. Possibilmente con la testa

Si vota oggi in una strana, inedita situazione. Il sistema elettorale è simile a quello della Prima Repubblica: ma rispetto ad allora non ci sono più i partiti radicati sul territorio, gli ideali, i leader, la capacità di mediare e trovare accordi per il bene del Paese. La litigiosità invece è simile a quella della Seconda Repubblica: ma rispetto alla Seconda Repubblica non c'è più il sistema elettorale che garantiva un vincitore certo (almeno fino al 2013), la governabilità e l'alternanza.

Soprattutto, rispetto alla Prima e alla Seconda Repubblica, la protagonista pare non essere più la politica ma l'antipolitica. Anni di crisi economica - e, diciamolo, di cattivi esempi - hanno allontanato gli italiani dai partiti, tanto che la stragrande maggioranza degli elettori oggi voterà o per movimenti dichiaratamente anti-sistema, oppure si asterrà. La sensazione è che la pancia, la rabbia, perfino le frustrazioni personali possano prevalere sulla ragione.

L'Italia è in un momento difficile e non ha bisogno di odi e divisioni, ma di un'assunzione di responsabilità collettiva. Non votare è un diritto, ma anche un sottrarsi a questa responsabilità. Domenico Cacopardo ha scritto su queste pagine che quelle di oggi sono le elezioni più importanti dal 1948: non sappiamo se abbia ragione, ma è molto probabile che ce l'abbia.

michele.brambilla@gazzettadiparma.it