Sicurezza: la partita che il Pd (anche a Parma) non ha giocato

Ad ogni furto in casa, ad ogni rapina in un negozio o in una farmacia, ma anche tra i pusher di via San Leonardo e quelli, ciclo muniti, di viale dei Mille: è lì che il Pd ha smarrito e disperso molti dei suoi voti. In quell'incapacità di affrontare un'emergenza che per troppo tempo non ha voluto nemmeno definire tale.

A Parma - ma non solo qui - la partita della sicurezza si è rivelata, come prevedibile, decisiva: boom della Lega, che della lotta alla (micro)criminalità e a un'immigrazione non controllata ha fatto i suoi cavalli di battaglia; crollo, forse atteso ma non certo in queste dimensioni, del Pd che invece ha minimizzato, specie a livello nazionale, il problema, fingendo a volte addirittura che non esistesse. Lasciando crescere a dismisura la percezione d'insicurezza - basata su fatti, su esperienze personali e negative e non su fantasie o su sentito dire - della gente comune. Che poi è quella che domenica ha fatto, pazientemente, la coda fuori dal seggio. Servivano proposte concrete, coraggiose, riforme legislative a volte forse anche lontane dai principi della base: non sono arrivate. Nell'Emilia non più rossa, dove il Pd non riesce a conquistare neppure Cavriago, il paese reggiano dove fa bella mostra di sè il busto di Lenin, Renzi e C hanno perso rispetto alle politiche di 5 (e non 50) anni fa l'11%. Una batosta clamorosa che dimostra lo scollamento del partito col Paese che vorrebbe rappresentare, la scarsa capacità dei dem di fare proprie le richieste e i bisogni degli elettori. Non si risponde infatti con la matematica e con la fredda logica dei numeri alla pancia della gente: inutile affermare, forti dei dati del Viminale, che calano i reati (omicidi e rapine su tutti) e gli sbarchi degli immigrati quando invece, a crescere a dismisura è l'insofferenza e la paura. Lega o Cinque Stelle (il governo prossimo e venturo è ancora un rebus) faranno meglio in questo senso di chi li ha preceduti? Vedremo. Questa, di certo, è ancora la fase dei dubbi. Ma una cosa è evidente: che il Pd è da anni che non entra in un bar, che non gira per un mercato, che non si ferma a fare due chiacchiere con un vicino di casa. L'avesse fatto, si fosse girato quando, invano, veniva chiamato, il conto da pagare oggi non sarebbe così salato.