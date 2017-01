Costi: «Un mese di incontri all'Inzani»

Prende il via una nuova fase della campagna «Ascoltiamo Parma» di Dario Costi, candidato alle primarie del centrosinistra per le prossime comunali. Si tratta di 13 incontri tematici che si svolgeranno tutti al circolo sportivo Inzani, nel centro sportivo di Moletolo, nell'arco di un mese, dal 25 gennaio al 24 febbraio, con l'obiettivo di costruire insieme ai cittadini un programma di governo per la prossima legislatura. Gli incontri saranno il motore principale della campagna di ascolto che già vede impegnato Dario Costi in un tour tra i quartieri di Parma.

Il primo appuntamento è per mercoledì 25 gennaio alle 18 su un tema di assoluta attualità, molto sentito dia cittadini, «Sicurezza e legalità».

Sempre alla stessa ora, alle 18 all'Inzani, venerdì 27 gennaio si parlerà di lavoro, venerdì 3 febbraio si tratteranno temi legati all'ambiente, lunedì 6 febbraio sarà oggetto di approfondimento la tematica della cultura, mentre mercoledì 8 febbraio si parlerà delle problematiche e delle opportunità per i giovani. Stessa sede ma mezz'ora dopo, alle 18,30, per gli incontri su «Scuola e sport», in calendario per giovedì 9 febbraio e «Università e innovazione», che si terrà lunedì 13 febbraio.Tornano invece tutti alle 18, nella stessa sede, gli altri appuntamenti della rassegna: il 15, il 17 e il 20 febbraio sarà al centro dell'attenzione la problematica del welfare, articolata in tre incontri su fragilità, famiglia e lotta alla povertà.