Pizzarotti: "Saremo una vera lista civica, non come Ubaldi e Vignali"

Il sindaco Federico Pizzarotti ha presentato la sua candidatura per le amministrative 2017 al Workout Pasubio.

Pizzarotti ha detto, tra l'altro, che vuole una "città equilibrata". Ha una "idea di città dove le persone sono al centro", "una città a misura d'uomo". Parma deve "potenziare le sue peculiarità".

"Noi saremo una vera lista civica e non mascherata come è stato anche in passato a Parma con Ubaldi e Vignali, che alle spalle avevano alleanze con i partiti. Noi invece saremo liberi ne autonomi dagli schieramenti pensando al bene della città".

"La spinta a ricandidarmi è venuta dal confronto con consiglieri e assessori - ha detto il sindaco - ma anche dalle sollecitazioni dei cittadini che in molti ci hanno tenete duro, andate avanti, anche nel contrasto coi 5 stelle e noi abbiamo deciso di tenere duro e andare avanti per una città sostenibile il nostro sogno è una Parma che cresca rimanendo a misura d'uomo andando avanti a mani libere senza correnti di partito alle spalle".

"Non temo il risultato delle inchieste giudiziarie - ha detto ancora Pizzarotti -. Non hanno influito sulla mia scelta, che è arrivata per volontà di portare avanti il lavoro svolto. Escludo alleanze elettorali con altre forze politiche, ma siamo aperti al contributo dei cittadini. Vogliamo pensare a un percorso di sviluppo senza compromessi".