Pizzarotti con il centrosinistra? Pd: scintille tra Parma e Bologna

L'ex M5s Pizzarotti nel nuovo centrosinistra? Se il sindaco di Bologna Merola lo auspica, il Pd di Parma non ci sta. Un botta e risposta che è proseguito nel tardo pomeriggio. E il sindaco di Parma ringrazia.

"Coinvolgerei anche Pizzarotti perché penso sia un'esperienza civica importante e un campo democratico di questo tipo, un campo progressista, può davvero rapportarsi a esperienze di autentiche liste civiche, non liste civiche mascherate dai partiti", aveva detto Merola ieri. Insomma, per il nuovo centrosinistra va bene il "Campo Progressista" di Pisapia ma anche Federico Pizzarotti può essere un interlocutore. Le parole di Merola però danno fastidio a buona parte del Pd, a cominciare da Parma, dove le primarie sono in corso: il 5 marzo si vota il candidato sindaco del centrosinistra per sfidare proprio Pizzarotti, che si ricandiderà alle comunali di primavera. Per il segretario provinciale Pd, Gianpaolo Serpagli, l'apprezzamento di Merola per l’ex grillino è una nuova "gaffe" del primo cittadino di Bologna, che si aggiunge a quella dello scorso ottobre, quando augurò a Pizzarotti un secondo mandato.

Serpagli - che imputa a Pizzarotti una serie di sbagli amministrativi tra rifiuti, welfare, sicurezza, mobilità - sottolinea anche che «l'Ulivo di Prodi ha una impostazione collegiale, mentre l’autocandidatura di Pizzarotti impone la figura dell’uomo solo al comando, non c'entra con l’Ulivo e il suo gioco di squadra».

Non è l’unico a pensarla così: «A Parma il Pd è in campo. Tiriamo tutti dalla stessa parte», esorta il segretario del Pd dell’Emilia-Romagna, Paolo Calvano. A Parma, sottolinea, il Pd ha messo in campo un percorso alternativo, «lungo, articolato e di apertura alle forze civiche», senza contare che la giunta Pizzarotti «si è limitata all’ordinario con qualche intoppo per usare un eufemismo». Secondo Calvano, «a prescindere da come uno la possa pensare» sul 'nuovo Ulivò, bisogna «capirsi su come si sta dentro una comunità politica. Nello spogliatoio ci si confronta, ma quando si è in campo bisogna correre tutti dalla stessa parte, altrimenti la partita non si vince». Merola, invece, sottolinea che «l'identità di un nuovo centrosinistra è diventato un tema centrale nel dibattito, anche interno al Pd» ed esorta il Pd a non restare fermo: «è tempo di andare avanti».

E Pizzarotti? «Ringrazio per la stima il sindaco Merola, il quale ha avuto il coraggio di dire ciò che pensa verso la buona amministrazione del Comune di Parma. Il Pd locale, anzichè zittirlo, dovrebbe essere contento di sapere che sindaci italiani, come Merola, Nardella o Sala, ma anche diversi altri di diversa estrazione politica, ritengono la città di Parma ben amministrata. Parma è patrimonio di tutti, non cosa dei partiti. Spiace invece che il segretario provinciale del PD, pur di screditare noi, denigri la nostra città. Chi non ama la città, troverà sempre più difetti che punti di forza.», ha scritto il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, sulla sua pagina Fb. Pizzarotti ha proseguito: "Non mi interessa del dibattito interno del Partito Democratico. Io dico solo che già abbiamo collaborato con il comune di Bologna e contiamo di farlo ancora, in particolare, ma non solo, sui progetti legati all’enogastronomia. «Ho sentito comunque di questa risposta un pò piccata del Pd locale, sono problemi loro, non mi interessano - ha concluso Pizzarotti - Noi continuiamo a lavorare ai nostri progetti anche se questo conferma come avere le mani libere, essere una lista civica, sia la cosa giusta».