Legionella, Ghiretti attacca Pizzarotti: "In tv a ridere anziché pretendere giustizia"

Il capogruppo di Parma Unita Roberto Ghiretti chiede chiarezza sulla legionella. Una risposta certa sulle cause del contagio non è arrivata ma Ghiretti sottolinea che resta la preoccupazione fra i cittadini. Il consigliere attacca il sindaco Federico Pizzarotti perché, dice, " a fronte dei decessi rilevati in città" è passato "da una televisione all’altra a ridere e scherzare invece che pretendere giustizia per i parmigiani". Chiede poi Ghiretti: cosa farà Pizzarotti se anche le analisi in corso a Modena non dovessero dare risposte sicure?

Dal gruppo di maggioranza "Effetto Parma" arriva la replica: sulla legionella l'impegno è massimo. Per "Effetto Parma" le parole di Ghiretti sono uno "sciacallaggio inaccettabile".



Dice il comunicato di Roberto Ghiretti:

Non si placano le proteste e le preoccupazioni dei parmigiani per gli esiti della relazione stilata dall’Unità di Crisi regionale: anche in questi giorni i concittadini mi scrivono arrabbiati, pretendendo una chiarezza che sentono negata. E’ molto diffusa tra di essi la convinzione che nemmeno dall’analisi genetica che si sta svolgendo a Modena emergerà la causa di quelle morti e di quelle malattie, e buona parte di loro ritiene che tutto finirà “in cavalleria”.

Ho deciso quindi di tornare su questo argomento, in ossequio alle richieste di chi mi ha sollecitato ma anche come risposta allo scoraggiamento diffuso che le ha fatte sorgere. Una mancanza di fiducia verso le istituzioni che non ho mai rilevato nei sessantuno anni vissuti nella città che mi ha dato i natali, e su cui rifletto con preoccupazione.

Non ho del resto mai potuto osservare nemmeno un sindaco che, a fronte dei decessi rilevati in città, passi da una televisione all’altra a ridere e scherzare invece che pretendere giustizia per i parmigiani: primi cittadini del calibro di Ferrari, Grossi o Lavagetto non ci avrebbero dormito la notte, certo non avrebbero usato il tempo per farsi organizzare comparsate nei talk show per aumentare il gradimento.

Vorrei delle risposte a nome di chi si rivolge a Parma Unita: in che tempi arriverà questa analisi condotta a Modena? Se anch’essa non consentirà di stabilire le cause di quanto accaduto quali provvedimenti prenderà il primo cittadino di Parma?

Angelo Branduardi, autore che amo in particolar modo, in una sua canzone canta: “Devi trattarla bene, di te si fida. Lei sempre ha avuto pane per la tua fame, nei giorni del dolore lei ti ha voluto bene, quando ti ha visto triste ti è rimasta accanto”. Vorrei che i nostri rappresentanti istituzionali ricordassero sempre quanto hanno ricevuto da questa straordinaria città e si comportassero di conseguenza.

LA REPLICA DI EFFETTO PARMA: "LEGIONELLA, IMPEGNO MASSIMO. DA GHIRETTI SOLO SCIACALLAGGIO". Il gruppo di maggioranza in Consiglio comunale "Effetto Parma" replica a Roberto Ghiretti. Ecco il comunicato:

Non intendiamo scendere al livello in cui è definitivamente precipitato il consigliere Roberto Ghiretti assecondando la strumentalizzazione di una vicenda seria quale i casi di Legionella registrati a Parma. Prendiamo atto del fatto che Ghiretti trasforma una preoccupazione, certamente legittima, in un’accusa grave facendone un pretesto per attaccare l’amministrazione tirandoci dentro perfino i talk-show. Uno sciacallaggio inaccettabile.

L’unica cosa che ci preme è far sapere ai nostri concittadini che l’Amministrazione comunale segue con massima attenzione l’attività delle istituzioni sanitarie competenti e dell’Unità di crisi istituita dalla Regione. E continuerà a farlo. Proprio giovedì il sindaco incontrerà i responsabili ASL per la valutazione finale dell’indagine; nei prossimi giorni seguirà un incontro pubblico e informativo per la città.

Un’ultima constatazione: i grandi sindaci citati da Ghiretti avevamo all’opposizione altrettanti uomini di valore che mai sarebbero arrivati a queste bassezze.