Alimadhi: "Manca dialogo con il territorio"

Gentian Alimadhi, candidato alle primrie del Pd per la potrona di sindaco interviene con un comunicato:

Ha ragione Dario Costi nel rilevare la mancanza di dialogo col territorio che ha caratterizzato l’attuale amministrazione.

Il tentativo della uscente maggioranza di resuscitare i consigli di quartiere in forma di “consigli dei cittadini volontari”, è miseramente fallito. Come pure le poco partecipate adunate programmatiche, che nulla hanno sortito, come pure nulla si è visto sul fronte dei “referendum senza quorum” .

Ma non su tutto quanto propone Costi mi sento di convergere.

Credo anzitutto si debba rilanciare il ruolo centrale del consiglio comunale, mortificato a beneficio dell’esecutivo e del Sindaco. E’ questo il primo luogo di rappresentanza e di partecipazione.

Per avvicinare l’amministrazione ai cittadini non andrei a rispolverare certi strumenti del passato quali i “consigli di quartiere”. Non è cosi che il cittadino oggi “partecipa”.

Penso sia meglio tentare nuove strade.

Perché non recuperare la figura, prevista dalla legge, del “Delegato del Sindaco” per il quartiere, magari indicato fra i consiglieri comunali?

Le sedi dei quartieri dovranno essere certamente rivitalizzate, con il ripristino di servizi che consentano di percepire l’istituzione Comune più vicina ai cittadini. Dovranno configurarsi principalmente come punti di ascolto delle esigenze, piccole e meno piccole, dei residenti.

Ad affiancare il Delegato del Sindaco vedo le aggregazioni libere e spontanee: le organizzazioni del volontariato, i circoli culturali, le associazioni sportive, le assemblee parrocchiali presenti nel quartiere.

Associazioni e aggregazioni formalmente chiamate a costituire l’assemblea del quartiere, attraverso loro rappresentanze.

Niente recupero quindi di “parlamentini” inconcludenti e neppure riproposizione di “consigli dei cittadini volontari”, non rappresentativi. La partecipazione sia affidata al tessuto vivo e pulsante di questa nostra vivacissima città.