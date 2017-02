Scarpa: "Qualità dell'aria qualità della vita"

Parma ha la necessità di ridurre il consumo di combustibili fossili e le emissioni di CO2, di adeguare gli edifici energivori agli standard di sostenibilità più avanzati, di adottare una mobilità volta a raggiungere e superare gli obiettivi del Piano Regionale per la qualità dell’aria. Per fare tutto questo, la nostra città deve essere capace di pensare e agire fuori dalle costrizioni dell'emergenza e oltre le soluzioni “tampone”. Deve essere avviata, quindi, una stagione di rigenerazione urbana che richiederà tempo e avrà bisogno di una forte regìa pubblica. La nuova legge urbanistica regionale, così come i fondi strutturali europei e i piani nazionali avviati dal governo, daranno al Comune gli strumenti e le risorse per promuovere un processo che creerà occupazione e renderà più bella, più sicura e più vivibile la città. Per gli edifici comunali e pubblici, che sono una esigua minoranza, si dovrà dare attuazione agli obiettivi del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile; per l’edilizia privata dovranno essere attivate una serie integrata di misure quali: esenzioni e sgravi su oneri di costruzione e urbanizzazione, incentivi, semplificazioni delle procedure, fondi di garanzia insieme ad una costante azione di informazione, formazione e accompagnamento con i proprietari, gli amministratori di condominio, i professionisti, le imprese costruttrici.