Alfieri: "Squadra speciale? Bilancio deludente"

La Squadra Speciale della polizia municipale di Parma, che doveva porre rimedio alla situazione di degrado della città fino al mese di maggio (mese elettorale) è già diventata una task force anti clochard? Evidentemente sì, e con soddisfazione del Comune che informa i cittadini tramite comunicati stampa puntuali dei risultati che il team di professionisti istituito per contrastare il degrado in città ha portato a casa in poco tempo.

Quali? Due venditori abusivi di fiori fermati in stazione, a cui è stata comminata una multa di oltre cinquemila euro (che abbiamo qualche dubbio che pagheranno), quattro multe per violazione del codice della strada, un minorenne trovato in possesso di una bottiglia di gin e un ventenne fermato perché si stava preparando uno spinello. Ieri, poi, abbiamo appreso che “la Squadra Speciale ha verificato la presenza di occupanti abusivi in strutture abbandonate e identificato dieci persone”.

Operazione svolta “nella mattinata”. Se da un lato ritengo giusto e importante informare puntualmente le famiglie dei ragazzi sorpresi con alcool e droga, dall'altro non posso non evidenziare che queste risorse potrebbero essere meglio impiegate, magari per fare quello che tutti i parmigiani si aspettavano da loro quando a dicembre è stata annunciata in pompa magna la costituzione di questa nuova divisione: contrastare lo spaccio di droga. Invece i “cavallini” continuano a lavorare indisturbati sotto le finestre dei parmigiani.

Evidentemente ci sono cose che nuocciono maggiormente all'immagine di Parma: in stazione il problema sono due venditori abusivi di fiori e in piazzale della pace c'era addirittura un ragazzino con uno spinello. Il problema del sindaco e dell'assessore alla sicurezza è invece quello della percezione, quella però che i suoi cittadini cominciano ad avere delle loro operazioni da campagna elettorale.

Luigi Alfieri (Parma non ha paura)