Centrodestra: oggi il candidato sindaco

Oggi dovrebbe essere il giorno dell'unità o della definitiva spaccatura all'interno del centrodestra parmigiano in vista delle elezioni comunali. A Roma, infatti, è in calendario nel pomeriggio un incontro dei vertici nazionali e territoriali di Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia-An in cui dovrebbero essere sciolti gli ultimi «nodi» legati alle candidature dell'alleanza per le prossime amministrative dell'11 giugno.

Dilemma Giovanelli-Cavandoli

Il problema è noto: nei giorni scorsi Matteo Salvini è venuto in città e ha presentato ufficialmente l'avvocato Laura Cavandoli, militante leghista, come candidato sindaco del Carroccio. Una scelta, però, non concordata con gli alleati, che invece hanno annunciato che il nome sul quale si era deciso di puntare per coinvolgere anche forze civiche esterne alla coalizione era quello dell'ex rugbista Massimo Giovanelli, che ha già manifestato la propria disponibilità alla candidatura. Va sottolineato che anche alcune liste civiche hanno già fatto sapere, in via ufficiosa, che su quest'ultimo nome sarebbe possibile una convergenza, più problematica invece su quello della Cavandoli.

Divisi o uniti verso il voto?

A questo punto forse già stasera, ma sicuramente domani, si saprà se il centrodestra correrà diviso (in questo momento l'ipotesi più probabile) oppure unito nella corsa elettorale per le comunali. E sarà una scelta che, in un senso o nell'altro, è destinata comunque a influire sull'andamento della campagna elettorale. g.l.z.