Nuovi Consumatori: "Una lista per sostenere la candidatura Greci"

Il direttivo nazionale del Movimento nuovi consumatori appoggerà la candidatura a sindaco di Filippo Greci, ex presidente del Movimento, dimessosi dall'incarico per poter avviare la sua carriera politica in vista delle elezioni amministrative dell'11 giugno, con la lista SìAmo Parma.

"Crediamo fermamente che Filippo Greci sia quella figura autorevole, competente ed onesta che possa guidare il Comune di Parma ad essere quell'ente al servizio dei cittadini e non contrapposto ad essi", afferma Remo Chierici, segretario nazionale del Movimento nuovi consumatori, durante la presentazione organizzata poco fa all' Hotel de la ville.

Come ha chiarito Remo Chierici "il Movimento sta costituendo una lista autonoma in appoggio alla compagine elettorale SiAmo Parma", compagine che vede Filippo Greci candidato sindaco.

Greci, dimostrandosi aperto ad alleanze con forze civiche, è più chiuso verso i partiti tradizionali: "i partiti hanno esaurito la loro funzione ".

P.Dall.