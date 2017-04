Laura Cavandoli incontra i commercianti

“Riscontro positivo e colloquio proficuo”, così il candidato sindaco Laura Cavandoli ha definito l’incontro con commercianti del centro. Questa mattina l’avvocato Cavandoli, insieme al suo staff, si è presentata ai numerosi commercianti del centro portando loro un piccolo presente pasquale. “Ho voluto partire da commercianti ed esercenti proprio per il rapporto famigliare che hanno con i cittadini, per raccogliere opinioni, proposte e problemi. – ha spiegato il candidato sindaco – Quasi tutti hanno detto di sentirsi insicuri, sia a casa sia all’interno delle loro attività. In via Mazzini sono arrivati al punto di sentirsi completamente abbandonati dalle istituzioni. Questo è il risultato del lavoro dell’amministrazione Pizzarotti in cinque anni”. Questa mattina Laura Cavandoli ha quindi incontrato i commercianti e gli esercenti di via Verdi, via Garibaldi, via Mazzini, piazza Garibaldi e via Farini. “Insicurezza e abbandono sono i sentimenti che purtroppo la fanno da padrone tra i commercianti, Parma e i suoi cittadini non meritano questo. – ha proseguito Cavandoli - Presto presenterò il mio programma elettorale con a capo la questione sicurezza, proprio perché è fondamentale intervenire al più presto”. Quello di questa mattina è solo il primo dei numerosi incontri che Laura Cavandoli ha in programma per dare voce a chi finora non è stato ascoltato.



