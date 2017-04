"Fare con Tosi" appoggia la candidatura a sindaco di Filippo Greci

Il movimento "Fare con Flavio Tosi" appoggia la candidatura a sindaco di Filippo Greci, candidato con la lista civica "SìAmo Parma". L'annuncio è stato reso pubblico questa mattina da Caterina Galli, coordinatrice provinciale di Fare.

"Per noi è stato naturale schierarci al fianco di Filippo Greci e della sua lista civica, per evitare di assistere ad una spartizione dei posti e alla proclamazione di nomi di possibili candidati da parte delle segreterie romane dei partiti nazionali", afferma la coordinatrice.

Intanto, Filippo Greci lancia un appello alle altre liste civiche in campo per le elezioni dell'11 giugno affinché si decidano ad appoggiare la sua candidatura. "Lancio un appello anche alla lista del candidato sindaco Luigi Alfieri. Li invito a tralasciare i personalismi e ad aggregarsi alla nostra formazione". Greci annuncia poi che dopo Pasqua rivelerà il nome di altre liste civiche pronte a sostenere la sua campagna elettorale, mentre il 2 maggio presenterà i candidati e il proprio programma di governo della città. P.Dall.