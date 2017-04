Centrodestra, Laura Cavandoli si presenta: "Parma deve diventare più sicura, bella e accogliente"

Far diventare Parma "più bella e accogliente". Più sicurezza, stop al consumo del suolo, attenzione ai problemi dei commercianti in centro storico. Sono questi i punti principali del programma del centrodestra per le elezioni amministrative 2017.

Laura Cavandoli ha presentato la sua candidatura alle amministrative all'hotel Astoria, in una zona simbolo a metà strada per il centro e un quartiere "difficile" come quello di San Leonardo. Con la candidata sindaco c'erano Massimo De Matteis e Domenico Muollo (Fratelli d'Italia), Maurizio Campari ed Emiliano Cocchi (Lega Nord) e il parlamentare di Forza Italia Elio Massimo Palmizio in collegamento telefonico.

La Cavandoli si presenterà quindi con il sostegno delle liste di Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia ma, ha sottolineato, "mi auguro che possa esserci una quarta lista" con persone legate al civismo. "Un centrodestra forte e unito vince e, quando vince, governa bene", ha detto Laura Cavandoli. "Dopo cinque anni di amministrazione Pizzarotti - ha detto - la prima parola che viene in mente quando si parla di Parma è degrado. Vogliamo una Parma più bella e accogliente". Altri punti del programma, come detto: puntare sulla sicurezza, stop al consumo di suolo, attenzione ai problemi del piccolo commercio in centro storico.