Sgarbi da Casapound lancia Sommi: "Sarebbe un buon sindaco"

Ospite di un incontro organizzato da CasaPound all'hotel Parma & Congressi, il critico d'arte Vittorio Sgarbi non si è limitato a parlare del suo ultimo libro «Dall'ombra alla luce. Da Caravaggio a Tiepolo», accettando di rispondere ad alcune domande sulla situazione politica cittadina. «Pizzarotti è un esponente classico della destra, che però ha avuto un minimo di equilibrio per riprendersi ed andare da solo». Sulla vittoria del sindaco alle elezioni comunali del 2012, afferma: «Tutta la destra, compresa CasaPound, ha votato Pizzarotti». Alla domanda se il sindaco sia soddisfacente, risponde con un politicamente corretto: «Sì è simpatico, perché tutti quelli che sono autonomi mi piacciono». Se dovesse pensare ad un buon candidato, Sgarbi lancia sul tavolo il nome dell'ex assessore alla Cultura, Luca Sommi. «Nella giunta disperata di Vignali, Sommi, sarebbe stato un buon sindaco». Parlando d'arte, lancia un suggerimento per una potenziale nuova grande mostra. «Si potrebbe tentare il rapporto fra Michelangelo e il Parmigianino o fra Leonardo e Correggio, perché quelli sono temi forti. Altri artisti, meno conosciuti, non hanno la forza di trascinare centinaia di migliaia di persone». All'incontro erano presenti circa 250 persone. P.Dall.