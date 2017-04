All'hotel San Marco di Pontetaro la presentazione della lista “Alfieri per Parma”

La lista Alfieri per Parma, nata dal movimento "Parma Non Ha Paura", sarà presentata giovedì 20 aprile, alle 21, all’Hotel San Marco (via Emilia Ovest, 42) a Pontetaro.



Dice la nota di Alfieri:

Medici, insegnanti, commercianti, artigiani, professionisti, studenti universitari, pensionati, imprenditori: è molto variegata la squadra di consiglieri e consigliere messi in campo dal candidato sindaco Luigi Alfieri.

32 rappresentanti della società civile, con una parte femminile molto importante: 13 sono le candidate, in linea con la volontà di Alfieri che, in caso di elezione, ha dichiarato di voler costruire una giunta con donne impegnate in ruoli chiave.