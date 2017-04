In Oltretorrente il "quartier generale" di Scarpa: "Non ci sia una Parma a due velocità"

Paolo Scarpa, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, ha scelto l'Oltretorrente per la sede del suo quartier generale durante la campagna elettorale. Scarpa ha ufficialmente inaugurato la sede del suo comitato elettorale, in via Imbriani.

Molti i volti noti del Pd presenti all'inaugurazione, come i deputati Patrizia Maestri e Giuseppe Romanini, oltre al segretario cittadino del partito, Lorenzo Lavagetto.

"Abbiamo deciso di aprire la sede elettorale in Oltretorrente perché questo deve essere uno dei quartieri da cui partirà la rinascita di Parma", assicura Paolo Scarpa. "Non deve esserci una città a due velocità, con cittadini di serie A e cittadini di serie B", prosegue il candidato.

In vista delle elezioni Scarpa annuncia che in suo sostegno ci sarà una lista del Partito democratico, una del movimento civico Parma unita e infine una cosiddetta lista del candidato sindaco. Entro fine mese dovrebbero essere rese note le composizioni delle liste. P.Dall.