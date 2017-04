Pizzarotti: "Abbiamo ridotto il debito del Comune del 60%"

«Durante la nostra amministrazione, abbiamo ridotto il debito del gruppo Comune di Parma del 60 per cento», afferma il sindaco Federico Pizzarotti, durante la conferenza stampa convocata poco fa dal suo movimento civico, Effetto Parma, per fare il punto sulla situazione del debito. «Forse non tutti si sono resi conto del rischio che abbiamo corso, ma noi siamo stati capaci di gestire il debito in modo corretto, senza tagliare i servizi. E' per questo motivo che nella campagna elettorale del 2017, a differenza di quanto era avvenuto nel 2012, non si parlerà più di default», afferma il sindaco Pizzarotti.

Effetto Parma sabato alle 15, al Wopa in via Pasubio, presenterà il proprio programma elettorale, intanto l'assessore al Bilancio, Marco Ferretti, ricorda i traguardi raggiunti nel corso del mandato che si sta per concludere: «Al 31 dicembre 2011, il Gruppo Parma aveva un debito di 807 milioni di euro, calati del 50 per cento nel 2015. Le proiezioni ci dicono che il debito, al 31 dicembre 2017, calerà ulteriormente al 60 per cento del suo valore iniziale».

Il capogruppo in consiglio comunale, Marco Bosi, commenta: «Abbiamo fatto scelte anche impopolari, che però hanno portato risultati». P. Dall.