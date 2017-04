«Alfieri per Parma», il capolista è Pizzigoni

Ecco la lista di Luigi Alfieri. Il candidato sindaco ieri sera all'Hotel San Marco di Pontetaro ha presentato davanti a un folto pubblico la sua lista che nasce dal movimento creato dal giornalista "Parma non ha paura" e si chiama "Alfieri per Parma". Trentadue i candidati, numerose donne (sono tredici), giovani e tanti nomi provenienti dal mondo delle professioni conosciuti in città.

A partire dal capolista che sarà Paolo Pizzigoni. Tra gli altri candidati spiccano il commercialista Mario Valla, uno dei primi a parlare della situazione che portò al crac Parmalat e la presidente dei giovani del Cna Chiara Allegri.

