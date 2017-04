La senatrice Bellot presenta a Parma il disegno di legge "Legittima Difesa"

Sabato 29 aprile al Cafè Bistrot in piazza Garibaldi la senatrice di Fare! con Tosi Raffaela Bellot presenterà il disegno di legge in materia di legittima difesa, del quale si stanno già raccogliendo le firme in tutta Italia.

Dice un comunicato di Fare! con Tosi:

In questo disegno di legge di fatto si fa richiesta di modifica di tre articoli del codice penale (artt. 52-55-59) vigente: si chiede l'introduzione della non punibilità per chi, minacciato o aggredito in casa propria, in stato di turbamento, paura, o panico reagisca alla minaccia. Nella sostanza il ddl Bellot chiede al legislatore di fare in modo che l'introduzione forzata e l'aggressione in casa propria, con conseguente stato di paura o panico, siano sempre ritenute scriminanti sufficienti a determinare la non imputabilità di chi si difende. "Oggi - aggiunge il dott. Massimo Bax, candidato consigliere di Fare! con Tosi a sostegno della candidatura a sindaco di Filippo Greci - la legge pretende che siamo sempre in grado di valutare lucidamente e rapidamente i limiti di proporzione tra offesa e difesa e di recuperare senza incertezze i parametri esatti dei presupposti previsti per legge. La casa è il porto sicuro dove ciascuno di noi abbassa le difese e custodisce gli affetti più cari. Siamo umani non macchine, chiediamo di non essere puniti per questo".