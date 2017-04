Pellacini si ritira dalla corsa a sindaco: "Sosterrò Scarpa"

Da oggi Giuseppe Pellacini è un ex candidato sindaco, come ha spiegato lui stesso nel corso di un incontro con la stampa, organizzato al bar San Pietro, in piazza Garibaldi. "Oggi ritiro la mia candidatura a sindaco. Faccio un passo indietro perché al di là delle ambizioni personali è importante unirsi per vincere", dichiara Pellacini, prima di annunciare il suo appoggio alla candidatura di Paolo Scarpa. Un appoggio che si concretizzerà nella lista insieme alla Parma unita di Roberto Ghiretti. La lista si chiamerà Parma unita centristi.

"Vogliamo creare una forza unitaria per liberare la città da Federico Pizzarotti e da tutto il suo seguito. Dobbiamo quindi unire gli sforzi per sostenere Scarpa", aggiunge Pellacini, candidato consigliere.

Roberto Ghiretti, anche lui in lista, dice: "Paolo Scarpa rappresenta la vera alternativa a Pizzarotti perché è indipendente e perché ha dimostrato di essere un interprete credibile della volontà di cambiamento".

I 32 nomi che comporranno la lista verranno presentati sabato prossimo. Intanto Ghiretti promette: "La nostra sarà una campagna elettorale sobria con un budget massimo di 7 mila euro".