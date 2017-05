Tosi a Parma per appoggiare Greci. I 32 nomi della lista

Il sindaco di Verona, Flavio Tosi, sostiene Filippo Greci, candidato sindaco della lista SìAmo Parma. «Greci ci pare la persona giusta per quanto riguarda la concretezza delle idee. Sui temi della sicurezza, dell'ambiente, della raccolta differenziata, del turismo e degli investimenti è una persona che ha le idee molto precise», dichiara Tosi, ospite della convention organizzata da Greci all'hotel Parma & Congressi per presentare i 32 nomi che compongono la sua lista elettorale. La capolista è Maria Cristina Lottici, ex giudice di pace.

Affiancato da Caterina Galli, responsabile locale di «Fare con Flavio Tosi», il primo cittadino di Verona prende le distanze dalla Lega Nord, il suo ex partito. «In politica e in campagna elettorale – ribadisce - bisogna guardare alle persone, e siccome Matteo Salvini è una persona che non mantiene la parola, non esiste che ci si possa rapportare con lui».

Filippo Greci svela invece i nomi di tre persone che gli piacerebbe avere in giunta: «L'ex vicequestore Massimo Bax alla Sicurezza, Adriana Gelmini, già presidente del tribunale del malato, al Welfare, ed il giudice Nigro all'agenzia per la Legalità».

Ecco i 32 nomi che compongono la lista SìAmo Parma: Maria Cristina Lottici, Luca Ferrari, Maria Nimerenco, Luca Bilzi, Matteo Roccalberti Spina, Francesco Pigozzi, Giovanni Rainone, Marco Uccelli, Stefano De Matteis, Alessia Brumana, Donatella Favalesi, Samantha Cotti, Francesco Lombardi, Giuseppina Cugini, Ciriaco Colella, Massimiliano Cogotti, Silvio Zapparoli, Dario Vescovi, Massimo Bax, Monia Cocconi, Giancarlo Salerno, Francesca Paiano, Mario Beretta, Giuseppe Scollo, Enza Salvati, Marina Isabel Valdez, Sabil Bahija, Massimiliano Barra, Elvana Meci, Mauro Canola, Giuliano Amadasi, Remo Chierici.

P.Dall.