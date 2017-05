Il 21 maggio congresso della Lega Nord a Parma. Maroni: "Sia momento di ricarica"

«Un momento importante, di confronto e dibattito, di ricarica». Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, inquadra così il prossimo congresso della Lega Nord che, come ha confermato, «si terrà a Parma il 21 maggio».

«E' sempre un momento importante, di confronto e dibattito, di ricarica, quindi ha fatto bene Salvini a convocarlo», ha dichiarato Maroni, a margine della proiezione dl docufilm 'Crazy for Football’, su calcio e disabilità, senza esprimersi sulle lamentele del suo assessore Gianni Fava, che sfiderà Matteo Salvini per la segreteria della Lega Nord e ha denunciato ostacoli nella raccolta delle firme: «Io faccio il governatore, sto attento a queste cose ma faccio un altro mestiere».