Finito il periodo invernale, il Comune consegna alla Prefettura il dormitorio del Cornicchio per l'accoglienza dei migranti. “E’ chiaro come secondo l’amministrazione Pizzarotti i parmigiani possono vivere per strada con il clima mite, mentre a questi sconosciuti appena traghettati in Italia, e probabilmente senza diritto di restarci, deve essere assicurato un tetto comunale. – ha commentato la candidata sindaco Laura Cavandoli – Non è possibile che i parmigiani siano messi al secondo posto. Per noi, al contrario, vengono prima i cittadini di Parma”.