Stasera confronto Pizzarotti-Scarpa su Tv Parma

Parte questa sera su Tv Parma una serie di confronti fra i vari candidati sindaco che l'11 giugno prossimo, alle elezioni comunali, si contenderanno la poltrona più importante del municipio. L'appuntamento è per le 21.15 con il dibattito fra il sindaco uscente Federico Pizzarotti, candidato di Effetto Parma, e Paolo Scarpa, espressione del centrosinistra. I due sfidanti risponderanno alle domande di Giuseppe Milano e Giulia Viviani, nel corso di un'edizione speciale della trasmissione «Lettere al direttore», che dalla settimana prossima si ripeterà ogni mercoledì e giovedì – sempre alle 21.15 su Tv Parma – coinvolgendo tutti i candidati in lizza.

Intanto, come detto, stasera si comincia con il confronto tra Federico Pizzarotti e Paolo Scarpa, che saranno sollecitati dai giornalisti di Tv Parma su una serie di tematiche, dal welfare alla sicurezza, dalla partecipazione all'ambiente, dalle tariffe dei servizi comunali alla raccolta differenziata, fino alla cultura e alle infrastrutture. Sarà un'ora di dibattito serrato, in cui i candidati avranno la possibilità di esporre i propri programmi e di delineare la Parma che hanno in mente per i prossimi 5 anni.