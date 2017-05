“Lega, in lista nessun indagato", la Cavandoli smentisce Ghiretti

La candidata a Sindaco del centrodestra Laura Cavandoli smentisce quanto dichiarato da Roberto Ghiretti, a capo di Parma Unita, lista in sostegno di Paolo Scarpa: “I candidati della Lega Nord non sono indagati, condannati o arrestati come dichiarato Ghiretti in un’intervista a Repubblica Parma. – ha dichiarato Cavandoli - Mi chiedo a questo punto se, secondo la morale di Ghiretti, il Pd sarebbe il partito degli onesti? Voglio precisare che siamo stati invitati da lui stesso nel suo studio e non viceversa come da lui detto nella stessa intervista, e anche dopo aver dichiarato che avrebbe partecipato alle primarie del Pd, ci ha chiesto spazio per alleanze. Credo comunque di doverlo ringraziare perché con le sue stesse dichiarazioni, ha tolto ogni dubbio su chi è che vuole proseguire l’attività della giunta Vignali, lasciando alla coalizione di centrodestra in mio sostegno la proposta di un governo della città libero da vecchi sospetti con idee concrete e di buon senso perché Parma è importante e i parmigiani meritano rispetto”.