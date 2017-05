Domani, (domenica) l'inaugurazione della sede di Effetto Parma

A seguito dell’annullamento dell’evento previsto per sabato 6 maggio a causa delle avverse condizioni meteo, si comunica che si terrà domenica 7 maggio 2017, alle ore 18.00 in Piazzale Pablo, a Parma, l’inaugurazione della sede elettorale itinerante della lista Effetto Parma a sostegno della candidatura a sindaco di Parma di Federico Pizzarotti.

La sede, ospitata all’interno di una struttura mobile, si sposterà nelle prossime settimane in diverse zone della città per incontrare i cittadini in occasione delle elezioni amministrative 2017.

La stampa è invitata.