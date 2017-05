Parma Unita: "I vertici Tep facciano un passo indietro"

Davanti ai cancelli della Tep, in via Taro, per chiedere ai vertici aziendali di fare un passo indietro, oltre a reclamare maggiore attenzione nei confronti dei dipendenti e degli utenti del servizio di trasporto pubblico.

"La sensazione è che qualcuno stia tirando a campare per arrivare a fine mandato e incassare lauti stipendi, oltre a fare un ricorso che non porterà a nulla. Credo che tutti invece dovrebbero fare un passo indietro", afferma Roberto Ghiretti, candidato consigliere comunale per la lista Parma unita centristi. Un altro candidato, Giuseppe Pellacini, lancia un avvertimento: "Questo è un momento di difficoltà per la Tep. Mi auguro che a pagare non siano i cittadini". Le difficoltà di cui parla Pellacini si riferiscono alla gara per il trasporto pubblico locale in cui Tep è stata battuta da Busitalia. Duro il commento di Fabio Catalano, autosta Tep e candidato: "A causa di scelte sbagliate, gli autisti stanno lavorando in condizioni di forte stress". P.Dall.