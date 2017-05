Duc, aperture straordinarie per la presentazione delle liste elettorali

Per garantire il servizio di autenticazione firme e rilascio certificati elettorali, in vista delle prossime elezioni amministrative dell'undici giugno, il Duc assicurerà alcune aperture straordinarie. Oltre che nei consueti orari di apertura, gli sportelli rimarranno aperti con orario continuato, solo per il servizio elettorale, nella giornata di oggi, martedì 09 maggio, fino alle 17.30; nelle giornate di mercoledì 10 maggio fino alle 17.30 e di venerdì 12 maggio fino alle ore 20.

Sempre al Duc, anche durante le aperture straordinarie, sarà possibile autenticare le dichiarazioni di accettazione di candidatura e ottenere certificati di iscrizione alle liste elettorali ad uso candidatura. Circa le modalità di presentazione delle Liste Elettorali che parteciperanno alle Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale previste per l'undici giugno, con eventuale turno di ballottaggio il 25 giugno, il Comune ricorda che le Liste Elettorali potranno essere presentate presso la Segreteria Generale del Comune di Parma – Residenza Municipale, strada della Repubblica 1, nella giornate di: venerdì 12 maggio 2017 dalle ore 8 alle ore 20 e di sabato 13 maggio 2017 dalle ore 8 alle ore 12.

I soggetti delegati alla presentazione da ogni singola lista, dovranno entrare in Comune entro le ore 12.00 di sabato 13 maggio; dopo di che non sarà più possibile accedere alla Segreteria Generale. All’ingresso dall’Albo Pretorio sarà consegnato un numero provvisorio con l’indicazione dell’ora di arrivo. Gli interessati saranno accompagnati alla Segreteria Generale, in appositi spazi per la ricezione delle liste. Una volta ricevute dal Segretario Generale, le liste verranno rimesse alla Commissione Elettorale Circondariale per la definitiva approvazione.