Dall'Olio e Scarpa: Pizzarotti troppo attento ai soldi, poco ai cittadini

Un'amministrazione comunale poco attenta alle famiglie con figli piccoli. Anzi, un'amministrazione comunale poco attenta ai bisogni di molte componenti della comunità. E' questo il giudizio sui cinque anni di mandato del sindaco Federico Pizzarotti espresso dal capogruppo Pd in consiglio comunale, Nicola Dall'Olio, e dal candidato sindaco della coalizione con elementi civici e di centrosinistra, Paolo Scarpa.

«In questi cinque anni abbiamo visto meno bambini nei nidi a causa dei costi più alti imposti alle famiglie. Il tutto per risparmi a favore del Comune veramente ridotti», si lamenta Dall'Olio, nella sua lunga disamina dei difetti della giunta Pizzarotti.

Secco anche il commento di Scarpa, nel corso dell'incontro organizzato al circolo Toscanini: «La cifra di questa amministrazione? L'aver anteposto l'interesse dell'amministrazione in quanto tale a quello dei cittadini».

Il segretario cittadino del Pd, Lorenzo Lavagetto, ha criticato la presunta incoerenza del sindaco: «Si è comportato all'opposto di come aveva promesso in campagna elettorale».