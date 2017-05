Elezioni, il "Pizzabox" non farà tappa al San Leonardo. "Non c'è piazza adatta"

E' il quartiere più in emergenza e da cui arrivano più appelli degli abitanti. Appelli a tema degrado, spaccio, insicurezza.

Ma è lo stesso sindaco e ricandidato sindaco Federico Pizzarotti a dire che il Pizza Box, la struttura elettorale mobile inaugurata ieri, al San Leonardo non farà tappa. Lo ha fatto rispondendo a un cittadino che lo interpellava.

"Vi aspettiamo a San Leonardo....ma visto che Parma ha 10 quartieri, mancano 4 settimane alle elezioni, 1 settimana X quartiere.. qualcosa mi dice che " casualmente" non vedremo nessuno....", gli aveva scritto Glauco sulla sua pagina Facebook. "Ci abbiamo pensato, ma non c'è una piazza disponibile e prevista in delibera. Non possiamo, per regolamento, metterci dove vogliamo", ha replicato Pizzarotti.