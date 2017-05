"Che strafalcione della Lega! Parma merita più del vostro fango"

Federico Pizzarotti, su facebook, scrive un post che attacca la Lega e il candidato del centrodestra:

Oggi il candidato del centrodestra Laura Cavandoli sulla sua pagina Fb ha dimostrato di non conoscere neanche le leggi basilari che regolano gli enti locali, non avendo idea della differenza tra il Bilancio del Comune e la Relazione di fine mandato.

La dovremo informare che il documento che ha postato non è il Bilancio del Comune, come ha scritto, ma si chiama appunto Relazione di fine mandato ed è un obbligo di legge, normato dall’articolo 4 del DL n. 149 che noi abbiamo rispettato, aggiungendo un ulteriore principio di trasparenza, creando un documento comprensibile a tutti. Ne esiste inoltre anche una versione solo tecnica.

Chi si propone alla carica di Sindaco, ed è inoltre avvocato, dovrebbe almeno conoscere le norme fondamentali o premurarsi di verificarle prima di gettare fango.

La Cavandoli chiude dicendo che sta presentando un esposto contro di me, ennesima dimostrazione che, quando mancano i contenuti, i partiti non sanno far altro che accendere la macchina del fango e provare a chiamare in causa la magistratura, per poi tornare garantisti quando fa comodo.

Fa sorridere come gli altri candidati dicano di voler tenere bassi i toni, ma non sappiano altro che puntare il dito o attaccare con accuse infondate.

Mentre di programmi al momento neanche l'ombra.

Noi a questi attacchi rispondiamo con i 247 progetti per la città del nostro programma. Lo avevo detto all’inizio di questa campagna elettorale e lo ripeto: #Parma ha bisogno di idee e progetti, Parma merita di più del fango con cui l'avete già sporcata."