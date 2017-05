Scandalo nella sanità: 5 Stelle all'attacco, "come pratiche naziste"

È un attacco durissimo quello sferrato dal candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Daniele Ghirarduzzi, nei confronti dei principali protagonisti dell'inchiesta "Pasimafi", riguardante presunti scandali nella sanità, tanto da arrivare a paragonarli al medico e torturatore nazista, Josef Mengele.

"Qui sono state intercettate delle persone che hanno detto: possono morire anche cento persone che con il mio filtro nessuno andrà in galera. Mengele, il medico nazista, ragionava con quella testa lì", afferma Ghirarduzzi, nel corso del comizio organizzato davanti al banchetto del Movimento, allestito in piazza Ghiaia.

Al fianco del candidato sindaco erano presenti il senatore 5 Stelle, Nicola Morra, e la capolista Cinzia Ferraroni.

"Per noi del Movimento Parma è stata più croce che delizia", confessa Morra, facendo un riferimento implicito all'uscita del sindaco Pizzarotti dai 5 Stelle.

Dura la critica della Ferraroni sul presunto scandalo nella sanità: "Ancora una volta medici e dirigenti senza scrupoli hanno usato la sanità pubblica per arricchirsi". P.Dall.