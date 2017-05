Insieme per il futuro: "Con Cavandoli nel segno del civismo"

Si chiama "Insieme per il futuro" la quarta lista che appoggia Laura Cavandoli come candidato sindaco e che si aggiunge a Lega nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia. La lista è stata presentata questa mattina, alla presenza della Cavandoli e dei candidati in lizza. Un raggruppamento che rappresenta la componente civica della coalizione di centrodestra. "La città ha bisogno di una spinta nuova e di un mondo civico che insieme ai partiti di area dia un impulso forte, facendo del capoluogo la guida del territorio" in un momento in cui la Provincia ha visto ridimensionato il suo ruolo, ha detto il portavoce Roberto Bianchi. Sulla stessa linea la Cavandoli, per la quale "il Comune può fare da traino per il territorio provinciale" e lo può fare grazie anche al sostegno di quel civismo che rappresenta "un eccezionale substrato di persone che si vogliono occupare della politica a livello locale".