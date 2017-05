Ghiretti attacca Pizzarotti: usa il Wopa come sede elettorale

Roberto Ghiretti attacca Federico Pizzarotti: "che la commistione pubblico-privato nella gestione del Wopa potesse generare qualche confusione nell'immaginario del candidato sindaco Pizzarotti lo avevo messo in preventivo, ma mai mi sarei aspettato di veder utilizzato uno spazio pubblico di fatto come sede elettorale per la campagna elettorale di Effetto Parma".

Le foto che Ghiretti - al fianco di Paolo Scarpa alle aministrative - allega sono state scattate ieri sera al Wopa nel corso di una manifestazione e "testimoniano come una struttura pubblica data in concessione all'ordine degli architetti e in gestione ad una associazione, viene usata come ripostiglio per mezzi che di sicuro saranno utilizzati nei prossimi giorni per promuovere la rielezione di un sindaco che evidentemente non ha le idee chiare sul confine tra pubblico e privato".

Parlando di confusione di ruoli e competenze "non semplificata dal fatto che il presidente dell'Ordine degli Architetti, nonché membro del consiglio dell'associazione “Workout Pasubio” che ha in gestione il Wopa, è uno dei 32 candidati che compongono la lista di Pizzarotti", Ghiretti preannuncia la richiesta di chiarimenti del caso a chi di dovere.