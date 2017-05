Wopa, continua la polemica fra Ghiretti ed Effetto Parma

Continua la querelle fra Parma Unita Centristi ed Effetto Parma sul Wopa. Oggi Roberto Ghiretti replica ad Effetto Parma.

Dice il comunicato di Ghiretti:

Nella risposta di Effetto Parma c'è tutta l’ambiguità e la opinabile etica del loro rapporto con Wopa e con la persona del signor Alessandro Tassi Carboni, oggi loro candidato.

Se infatti il Wopa è un luogo di proprietà privata dovrebbero gentilmente provare a spiegare ai parmigiani, prima che a me, per quale motivo a dicembre 2015 il Comune di Parma ha investito 4,3 milioni di euro di soldi pubblici per riqualificazione in due stralci del cosiddetto Workout Pasubio. Poi, se per una questione burocratica, accade che tecnicamente l'edificio sia ancora di proprietà della Pasubio Sviluppo Spa, questo non sposta di un millimetro la questione da me posta.

A questo punto l'architetto Tassi Carboni dovrebbe anche spiegare come sia possibile che uno spazio di cui è concessionario l'Ordine degli architetti di Parma, che il Comune nei suoi atti definisce Ente Pubblico, possa concedere tramite un'associazione incaricata della gestione ma che annovera tra i suoi fondatori il Presidente, il segretario e ben sei consiglieri dell'Ordine, uno spazio per parcheggiare mezzi evidentemente utilizzati per la campagna elettorale del sindaco uscente.

Mi piacerebbe davvero vedere il contratto di locazione in questione!

E visto che ci siamo chiedo al presidente dell'Ordine degli Architetti, nonché membro del direttivo dell'associazione Workout Pasubio, nonché candidato al consiglio comunale nella lista di Effetto Parma, se ritenga che esporre gli architetti di Parma all'impressione di fare campagna elettorale per una parte politica sia una cosa consona o più semplicemente di buon gusto.

Infine, ma questo lo approfondiremo strada facendo, vorrei capire come si possa definire “temporanea” un'attività che vanta oltre 700 eventi in un anno, ma questa appunto è un'altra storia.

Roberto Ghiretti