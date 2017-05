Lavori pubblici, Bacchieri (CasaPound): "Quanto costa questa smania dell'ultimo minuto?"

“Parma sembra attraversata da un particolare attivismo sul fronte dei lavori pubblici, con cantieri grandi e piccoli aperti o in via di apertura in tutta la città: c’entra forse qualcosa l’essere casualmente a meno di un mese dalle elezioni?”. Lo dice Emanuele Bacchieri, candidato sindaco per CasaPound Italia a Parma.



Dice Bacchieri in un comunicato:

“Dal rifacimento dei marciapiedi e delle ciclabili di via Emilia Est e via Fleming – spiega – allo spartitraffico nuovo di zecca sullo Stradone, dalla riapertura della fontana di Barriera Repubblica ai lavori che stanno per prendere il via sulla rotatoria di via Mantova, per non parlare dell’inaugurazione del parco di Villa Parma e delle riasfaltature di molti tratti di strada”. La città sembra in fermento, “ma quanto sta costando ai parmigiani – è la domanda – questa smania da lavori pubblici dell’ultimo minuto?”



“Non che Parma non avesse bisogno di più di qualche ‘sistemata’ – sottolinea il candidato – ma è quanto meno curioso che tutto ciò avvenga, nonostante le numerose denunce sull’incuria arrivate in questi ultimi anni, proprio a ridosso della tornata elettorale”. “Un vizietto – prosegue – che pensavamo fosse retaggio del passato ma invece ritorna prepotente sulla scena, a dimostrazione che per il prossimo quinquennio la città deve forse prepararsi ad un nuovo periodo di incuria?”.



“Al contrario – conclude Bacchieri – Parma ha bisogno di un piano infrastrutturale serio, che affronti sia il tema della manutenzione straordinaria che, soprattutto, di quella ordinaria, vero tasto dolente della gestione attuale”.