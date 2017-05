La Nuova Voce di Parma: "Fondo etico per amministrare i finanziamenti privati alla Sanità e Università"

La lista "La Nuova Voce di Parma" propone un fondo etico per amministrare i finanziamenti a Sanità e Università.

Dice il comunicato:

"Tutti i candidati hanno emesso comunicati relativi alla vicenda della corruzione che ha coinvolto, anzi stravolto, l'università e la Sanità parmigiana.

La Nuova Voce di Parma è favorevole alla legalità sempre, e non solo quando scoppia il bubbone. Al fine di evitare, o perlomeno limitare tali venti, sottoponiamo la nostra proposta. Riteniamo che i finanziamenti delle case farmaceutiche non debbano più essere permessi se giungono direttamente a un medico o ad un reparto ospedaliero o ad un dipartimento universitario. Come fanno in molte nazioni, si dovrebbe creare un fondo, in cui confluiscano tutti i soldi donati dalle case farmaceutiche o dai enti, amministrato da un comitato etico che poi decide come utilizzare i soldi. In altre parole non sarà più possibile che una casa farmaceutica dia soldi per organizzare uno specifico evento o che dia soldi ad un determinato medico, bensì alla sanità o all'università in generale. Si deve rompere il legame diretto fra industria e medico (o fra industria e docente universitario) e "spersonalizzarlo" in modo che i finanziamenti trasmessi dal fondo etico non siano riconducibili a questa o quell'azienda".