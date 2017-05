Scarpa: "Tep si fonda con Infomobility per car sharing e metropolitana di superficie"

Dopo aver perso la gara per la gestione del trasporto pubblico locale, Tep non deve scomparire, ma avviare una partnership con Infomobility, la società partecipata del Comune che si occupa di gestione della sosta e di mobilità sostenibile. È questa la soluzione proposta dal candidato sindaco Paolo Scarpa. "Dalla fusione tra le due aziende deve nascere un grande rilancio della mobilità sostenibile", premette Scarpa, prima di conferire più concretezza alla sua proposta. "Il parco auto del car sharing elettrico deve aumentare in modo esponenziale, in più bisogna migliorare l'accessibilità del servizio da parte dei privati", dichiara, proponendo il posizionamento di auto elettriche car sharing nei parcheggi scambiatori.

"Penso poi ad una metropolitana di superficie che colleghi Parma ai centri urbani vicini sfruttando le linee ferroviarie esistenti. Per prima cosa bisogna partire con un progetto pilota lungo la Pontremolese fra Parma e Fornovo", conclude Scarpa. P.Dall.