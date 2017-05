San Leonardo: Luigi Alfieri chiede provvedimenti urgenti

Il candidato sindaco Luigi Alfieri (Alfieri per Parma) interviene sulla maxi-rissa di via Trento e via Tonale, chiedendo una riunione urgente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Dice la lettera aperta di Alfieri alle autorità coinvolte:

Egregi signori,

martedì sera, poco dopo le 22.30, nel cuore del quartiere San Leonardo, tra Via Trento e Piazzale Rastelli, si è scatenata una guerriglia tra bande di spacciatori, clamorosa e senza precedenti, di una gravità assoluta e non più tollerabile. Le immagini diffuse dalla stampa locale e dai siti web sono agghiaccianti. Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi di violenza.

Il quartiere è da anni in condizioni di degrado e tenuto sotto scacco da bande di pusher che, oltre a svolgere attività criminali, eseguono un costante controllo del territorio per conto di associazioni malavitose.

Le reazioni della popolazione locale sono di rabbia, sconforto e rassegnazione, sentimenti ai quali non dobbiamo arrenderci. San Leonardo chiede aiuto per uscire da un pericoloso tunnel.

Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha il dovere di dare un segnale forte per alimentare di nuovo il coraggio e la speranza. Per mostrare che le istituzioni sono più forti della criminalità. Per spezzare una catena di violenza e degrado che ha messo in ginocchio non solo il San Leonardo. Si può e si deve fare.

Per questo riteniamo doveroso che si riunisca con urgenza il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Da questa sede devono uscire soluzioni concrete per risolvere una situazione che perdura da troppo tempo. Gli abitanti del quartiere e più in generale tutti i cittadini hanno diritto a una vita normale e la sicurezza è la base irrinunciabile di una convivenza civile.