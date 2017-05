Bullismo: le proposte del candidato sindaco Filippo Greci

Filippo Greci interviene sul fenomeno del bullismo, un tema di attualità che ancora una volta ha coinvolto anche Parma. "Nel nostro programma - dice Greci in un comunicato - sono presenti soluzioni concrete per arginare prima e contrastare poi questo fenomeno odioso e ormai tristemente diffuso attraverso la creazione di un filo diretto tra cittadino e amministrazione volto al coinvolgimento di attività culturali ed educative che serviranno alla riscoperta del grande valore del sapere e della socializzazione". "L'idea - continua il candidato sindaco di SiAmo Parma - è quella di utilizzare strumenti innovativi e vicini ai giovani (ad esempio i social network) per sensibilizzare e informare. Il Comune patrocinerà corsi di autodifesa nelle scuole per supportare i ragazzi, vogliamo reintrodurre la materia dell'educazione civica nell'orario scolastico al fine di trasmettere consapevolezza e responsabilità alle giovani generazioni. Istituiremo punti d'ascolto nei singoli quartieri per individuare eventuali problematiche giovanili e, in particolare, affrontare fenomeni quali le tristemente note "baby-gang".